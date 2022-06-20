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Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi

Düzce'de bir genç hafta sonu yapılan YKS'ye babası ve dedesiyle birlikte girdi.

Düzce'de bir genç hafta sonu yapılan YKS'ye babası ve dedesiyle birlikte girdi.

Düzce'de 65 yaşındaki Ahmet İpek, oğlu 44 yaşındaki Serkan İpek ve torunu 19 yaşındaki Deniz İpek'le birlikte Yüksek Öğretim Kurumlarına Geçiş Sınavına (YKS) girdi.

Düzce'de YKS'de eşine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Sigortacı ve lise mezunu 65 yaşındaki Ahmet İpek, Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü personeli Serkan İpek ile oğlu Deniz İpek aynı anda sınav heyecanı yaşadılar.

Düzce'nin farklı okullarında YKS'ye giren dede, oğlu ve torunun sınavlarının iyi geçtiği öğrenildi.

Serkan İpek, "Babam ve oğlumla birlikte üniversite sınavlarına girmeye karar verdik. Sınav için hep birlikte evden çıktık. Farklı okullarda sınava girdik. Aynı heyecanı ve aynı duyguları birlikte yaşadık. Hepimizin sınavı iyi geçti. Özellikle oğlumun iyi bir üniversiteyi kazanacağını tahmin ediyorum" dedi.

Oğlu Deniz ile geçen yıl da üniversite sınavlarına girdiklerini anlatan Serkan İpek, "Geçen yıl olmadı, ama inşallah bu yıl hedefi tutturacağız. Bu yılki sınav soruları daha kolaydı" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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