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Oğlunun dışarı çıkamamasına üzülen baba, çözümü atık malzemelerle yaptığı paletli arabada buldu

Oğlunun dışarı çıkamamasına üzülen baba, çözümü atık malzemelerle yaptığı paletli arabada buldu
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan Mehmet Nesih Memiş, spina bifida hastası 10 yaşındaki oğlu Zeynel'in dışarı çıkabilmesi için atık malzemelerden paletli, akülü bir araba yaptı. Baba, oğlunun hem bahçede hem de çevrede rahatça dolaşmasını sağladı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan Mehmet Nesih Memiş, engelli çocuğunun yürüyememesi ve dışarıya çıkamaması üzerine atık malzemelerden paletli, akülü araba yaptı.

Eğil ilçesinde yaşayan Mehmet Nesih Memiş, ayrık omurga hastalığıyla (spina bifida) dünyaya gelen 10 yaşındaki Zeynel Memiş'in dışarı çıkamaması üzerine bidon, küçük teker ve metal gibi atık malzemelerden araçlar yaptı. Bunun da oğluna yetmediğini gören baba, bu sefer plastik varil bidonu, akü ve motosiklet lastiğini onarıp paletli akülü araba yaptı. Zeynel, bu şekilde hem evin bahçesin arabasıyla geziyor, hem de dışarı çıkıp evin çevresinde arkadaşlarıyla bulup yalnızlığından kurtuluyor.

Mehmet Nesih Memiş (35), İHA muhabirine, Zeynel'in 10 yaşında olduğunu, onun için bunu yaptığını söyledi. Evin çevresi zorlu olduğunu, başka araba ve tekerlekli sandalyenin çıkamadığını belirten Memiş, lastiği sert olduğu için akülü arabanın da çıkamadığını ifade etti.

Memiş, düşünüp bu çareyi bulduğunu söyleyerek, "Paletli yaptık, maksat gezsin. Eski malzemeleri topladım. Tamir edip sonra bir araya getirdim. Eski akü, motor var, kumanda kolu var. Onları da tamir edip birleştirdim. Varil bidonu vardı, onu kestim kasasını yaptım. Paleti de eski motosiklet lastiği kenarını kestim, palet yaptım. Böylece daha rahat girebilir. Seviniyor, arkadaşlarını görmek ve gezmek için çıkıyor" dedi.

Daha öncede buna benzer dört tekerlekli, üç tekerlekli arabalar yaptığına değinen Memiş, "Onlarda bu yolda gidemiyordu. En son bu paleti düşündüm. Zeynel için yolun yapılması gerekiyor, şart. Ama Zeynel'in tedavisi önemli. Birde onu tedaviye götürüp getirmek için bize en yakın ilçe Ergani ilçesi olduğu için araç kiralıyoruz. ya da ödünç alıyoruz. Bir kere ödünç verilse ikinci de bizim yüzümüz tutmaz. Okula, tedaviye götürüp getirmek için aracımız yok" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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