Azmiyle engelleri aştı, üniversiteyi kazandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde görme engelli genç Özcan Şaylı, azmi ve kararlılığıyla önemli bir başarıya imza atarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

Üniversiteyi kazanmasının ardından annesi Funda Şaylı ile birlikte Bayındır Kaymakamı Murat Mete'yi makamında ziyaret eden Özcan Şaylı, üniversiteye hazırlık ve yerleşme sürecinde kendisine sağlanan rehberlik ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Murat Mete ise Özcan Şaylı'yı başarısından dolayı tebrik ederek üniversite eğitim hayatında başarılar diledi. Mete, gençlerin azim ve kararlılıkla hedeflerine ulaşmasının gurur verici olduğunu belirterek, öğrencilerin eğitim yolculuklarında desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı