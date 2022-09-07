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Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı

Yerel Haberler

Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği kardeş ülke Azerbaycan'da Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'yı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği kardeş ülke Azerbaycan'da Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'yı ziyaret etti.

Rektör Beydemir'e, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Murat Yatağan'ın eşlik etti. Ziyarette Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan akademik iş birlikleri ve ŞEYH Edebali Üniversite'sinde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Görüşmenin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Beydemir, hediye takdiminin ardından ziyaretini sonlandırdı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti Ganire Paşayeva Azerbaycan Yerel Haberler

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