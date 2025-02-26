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Azerbaycan'ın dinmeyen acısı Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü

Azerbaycan'ın dinmeyen acısı Hocalı Katliamı'nın 33. yıl dönümü
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Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 kişi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de anma töreni düzenlendi.

Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 kişi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de anma töreni düzenlendi.

Ermenilerin Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 613 Azerbaycanlıyı öldürdüğü katliamın üzerinden 33 yıl geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat, tarihe kara bir leke olarak geçen katliamın yıl dönümünde Hocalı Anıtı'nı ziyaret etti. Aliyev, tören alanına gelerek anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra gruplar halinde tören alanına alınan Azerbaycanlılar, Ermenilerin katlettiği 613 kişiyi anmak için Hocalı Anıtı'na akın etti. Ziyaretçiler anıta karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de büyükelçilik çalışanlarıyla birlikte törene katıldı.

"Tarihe insanlık adına kara bir leke olarak geçmiştir"

Dağlık Karabağ'ın Hocalı şehrinde 26 Şubat 1992'de büyük bir katliam yaşandığını belirten Büyükelçi Birol Akgün, "O gün yaşanan ve Ermeni silahlı güçleri tarafından masum ve sivil 613 insanın katliamıyla sonuçlanan şehitlerimizin acılarını hala yüreğimize hissediyoruz. O gün esir alınan, kaybolan pek çok Azerbaycan vatandaşı insanımız var. Bu tarihe insanlık adına kara bir leke olarak geçmiştir ve biz bu konuda Azerbaycan halkının acılarını her zaman paylaştık, paylaşıyoruz. O gün şehit edilen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan halkına da en derin yürekten taziyelerimizi sunuyoruz. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için de Türkiye ve Azerbaycan olarak kardeşliğimizi her alanda pekiştirmeye çalışıyoruz. Hepsine Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın dinmeyen acısı: Hocalı Katliamı

Takvimler 26 Şubat 1992'yi gösterdiğinde Rusların desteğini alan Ermeni güçleri, Dağlık Karabağ'daki Hocalı kasabasında 106'sı kadın, 70'i yaşlı ve 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkünü öldürerek insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birini gerçekleştirmişti. Ayrıca 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi ağır yaralanmış, bin 275 kişi ise Ermeni güçleri tarafından esir alınmıştı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde sivillerin yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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