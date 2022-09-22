Azerbaycan Heyeti, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ve Azerbaycan Kars Başkonsolos Yardımcısı Burhan Novruzlu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ve Azerbaycan Kars Başkonsolos Yardımcısı Burhan Novruzlu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesinin Azerbaycan'da çok popüler ve sevilen bir eğitim kurumu olduğundan bahseden konuklar, üniversitede yaşanan talihsiz kazadan da haberdar olduklarını ve bu olayın kendilerini ziyadesiyle üzdüğünü ifade ettiler. Atatürk Üniversitesinin bilgi, donanım ve tecrübesiyle Azerbaycan'da bulunan üniversitelere verdiği katkının çok kıymetli olduğunu aktaran misafirler, Rektör Çomaklı'yı 18 Ekim'de düzenlenecek olan Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlamalarına davet ettiler.

Ziyaretleri ve geçmiş olsun dilekleri için konuklarına teşekkür eden Rektör Çomaklı, kadim dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile daima sıkı ilişikler içinde olduklarını vurgulayarak, çeşitli iş birliği ve anlaşmalarla iki devlet ilişkilerin daha da artacağını söyledi. Azerbaycan'dan Araştırma Hastanesine gelen hastaların mağduriyet yaşamamaları için hastanede bir ofis açtıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, bu ofis sayesinde işlemlerin daha kolay halledildiğini ifade ederek, tüm Azerbaycan vatandaşlarını Erzurum'a beklediklerini aktardı. - ERZURUM