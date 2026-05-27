Haberler

Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Başkent Bakü'de bayram, sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı. Bakü'de Müslümanlar, Şehitlik Camii'ne gelerek cami içerisinde, yer bulamayanlar ise cami avlusunda bayram namazı kıldı.

İslam aleminin Kurban bayramını kutlayan vatandaş Rahim Paşayev, "Cenab-ı Hak bu bayramımızı İslam'ın birliği ile daha da kuvvetlendirsin inşallah. İslam aleminin kanayan yaralarına inşallah bu bayramlar vesile olsun, edilen dualar vesile olsun ve inşallah kabul olsun. Buradan hem Türkiye'ye, hem İslam alemine, ümmet-i Muhammed'e binlerce selam ve dualar gönderiyorum" dedi.

Bütün İslam dünyasının Kurban Bayramını kutlayan Şahmar Niftarzade, "Yüce Rabbim İslam dünyasını birlik ve beraberlik içinde birleştirsin. Bütün günahları affetsin. Nice Kurban Bayramlarına erişmeyi Allah nasip etsin" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Dere kenarında bulundu! Her bir detayı kan donduran cinsten
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir

Kılıçdaroğlu'nun yeni planı CHP'deki krizi körükleyecek cinsten