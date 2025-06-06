Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

Azerbaycan'da bayram namazı kılındı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Başkent Bakü'de binlerce Müslüman Şehitlik Camii'ne gelerek bayram namazını eda ederken, cami içerisinde yer bulamayanlar cami avlusunda namaz kıldı.

Bayram namazı için camiye gelen Reşat Meherremov, bütün İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini ifade ederek, "Bugün Kurban Bayramı bu bizi çok mutlu ediyor. Biz her zaman dua ediyoruz, bütün İslam aleminde, Gazze'de, Türkiye'de, Azerbaycan'da ve dünyada ne kadar Müslümanlar varsa hepsinin bayramını kutluyorum. Allah, hepsine sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler nasip eylesin. Biz Türkiye-Azerbaycan kardeşiz, hem bir Türk olarak hem de bir Müslüman kardeşi olarak biz her zaman birlikte sonuna kadar kardeşliğimizi koruyup kollayacağız" diye konuştu.

Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Hüseyin Hüseyinzade ise, "Düşünüyorum ki bu aynı zamanda bir hatırlatma bayramıdır, insanların birbirlerine yardım etme bayramıdır. Çok güzel her yıl bu bayram namazında insanlarımızın sayısı artıyor. Artık gençlerimiz ve çocuklarımız da bu bayram namazlarına geliyorlar. Buradan bir daha dünyadaki bütün Müslümanların bayramını kutluyorum" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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