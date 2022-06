Azerbaycan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ne özel etkinlik"Şiddet arzuları öldürüyor. Şiddete hayır, sevgiye evet" programı ilgi gördü - Haberler

- Azerbaycan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ne özel etkinlik

"Şiddet arzuları öldürüyor. Şiddete hayır, sevgiye evet" programı ilgi gördü

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü çerçevesinde "Şiddet arzuları öldürüyor. Şiddete hayır, sevgiye evet" adlı etkinlik düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Bakü Gençlik Merkezi'nde 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla "Şiddet arzuları öldürüyor. Şiddete hayır, sevgiye evet" isimli özel bir program düzenlendi. Azerbaycan milli marşının okunması ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan etkinliğe milletvekili Aydın Mirzazade, milletvekili Jale Ahmedova, Vügar İskenderov, Emedia Grup Yönetim Kurulu Başkanı Elşen Aliyev, gaziler, şehit yakınları, oyuncu Erhan Ufak ve çok sayıda davetli katıldı.

"Çocuklar dinlemez, çocuklar görür"

Etkinlikte aile içi şiddet, insan hakları ihlalleri, erken nikah, ebeveynlerle çocuklar arasındaki bağların kopması, çocuk intiharları, kadına şiddet ve çocuk istismarı gibi konular ele alındı. Çocuğa şiddetin en çok sağlıklı bir yapıya sahip olmayan ailelerde görüldüğünü belirten milletvekili Aydın Mirzazade, "Çocuklar dinlemez, çocuklar görür. Onlar ebeveynlerinin birbirlerine olan tutumunu nasıl görüyorsa, yarın da kendi kurduğu ailesinde o tutumu sergilemeye başlayacak. Onun için ebeveynler ilk olarak birbirlerine değer vermeli. Gelin aşka, sevgiye, sevgi dolu aileye evet diyelim. Eğer böyle olursa şiddette olmaz" ifadelerini kullandı.

"Her şeyin temelinde sevgi ve saygı var"

Hayatta her şeyin sevgiyle başladığını vurgulayan milletvekili Jale Ahmedova, "İnsan ilk önce kendi sevgisini vermeyi becermeli. Gençler aile kurdukları zaman, büyüklerinden neden aile kurdukları konusunda tavsiye almalı. Bu konunun çok büyük sorumluğu ve ağırlığı var. Birçok ailede ebeveynlerin işten döndüğünde çocuklarına pahalı hediyeler alarak, onları pahalı yerle götürerek vicdanlarını az da olsa rahatlatmaya çalıştıklarını gördüm. İşte oldukları zamanı bu tarz şeylerle kapatmaya çalışıyorlar. Ancak bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Evlada sevgi lazım. Her şeyin temelinde sevgi ve saygı vardır. Evlatlarımıza ne kadar sevgi verirsek, onun olumlu dönüşünü mutlaka alacağız" dedi.

"İnsan kendini düzeltirse, her şey düzelir"

Şiddetin her türlüsüne hayır dediklerini belirten oyuncu Erhan Ufak, "Rahmetli babamın bir lafı var, 'insan kendini düzeltirse, her şey düzelir'. Yani kendimizden başlarsak her şey daha güzel olur. Eğitim, okul dönemi, aile, anne, baba bunların hepsi sen kendini düzeltirsen olur. Başka türlü olmaz" diye konuştu.

Etkinlik çerçevesinde çekilen "şiddete hayır diyoruz" adlı video, 15 Haziran'da sosyal medyada yayınlanacak.