Ayvalık'ta 8 Mart yürüyüşüne yoğun katılım

Ayvalık'ta 8 Mart yürüyüşüne yoğun katılım
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadınların emeğine ve mücadelesine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Başkan Mesut Ergin, kadınların eşitlik mücadelesine destek vereceklerini ifade etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kadınların emeğine, mücadelesine ve topluma kattığı değere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Öğretmenevi önünde başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılan vatandaşları, eşi Canan Ergin ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda karşılayan Başkan Mesut Ergin, kadınların eşitlik mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ergin, daha eşit, daha güçlü ve umut dolu bir gelecek için kadınlarla birlikte üretmeye ve birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
