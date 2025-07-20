Ayvalık'ın Başarılı Emniyet Müdürü İlhan Çakır Balıkesir Merkeze Atandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık iki yıl süresince yaptığı başarılı çalışmalarla yüreklerde taht kuran İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır'ın Balıkesir merkeze atandı. Müdür Çakır'ın Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandığı öğrenildi.

Balıkesir'de Susurluk ve ardından da Havran'da İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra Ayvalık'a tayini çıkan ve ilçede görev yaptığı 22 ay süresince ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla suç ve suç unsurlarına geçit vermemekteki kararlılığıyla öne çıkan İlhan Çakır'ın tayini ilçede üzüntüyle karşılandı.

Uzun yıllar İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğünde de çeşitli görevlerde bulunan İlhan Çakır; Ayvalık'taki görev süresince insan kaçakçılığı olaylarını adeta yok etmesinin yanı sıra özellikle uyuşturucu satıcılığı yapanlara göz açtırmamasıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Disiplinli çalışmalarıyla öne çıkan İlhan Çakır, kendisine bağlı polis birimleriyle yerinde ve zamanında yaptıkları müdahalelerle ilçede suç unsurlarına adeta nefes aldırmamasıyla da gönüllerde yer etti.

Babacan tavırları ve insani ilişkileriyle polislik mesleğine yeni başlayan gençlere örnek olan İlhan Çakır'ın Balıkesir'deki yeni görevinde de başarılarına yeni başarılar katması bekleniyor. - BALIKESİR