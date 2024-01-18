Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçelerde Hizmetlerine Devam Ediyor

Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmetlerle dolu geçen 2023 yılının ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Park ve Bahçeler yeşil alanlarla Avrupa standartlarını yakalarken, söz verdiğimiz alanlardaki parklarımızı tek tek tamamladık. Kent yaşamının içerisinde bulunan yeşil alanlarımız kişi başına 11.40 metrekareye çıktı ve Avrupa standartlarının üzerine ulaştı. Sadece çocuklarımız için değil her yaştan vatandaşımız için parklar ve yeşil alanlar yarattık. Fen İşleri ekiplerimizle de çeyrek asırdır yol sıkıntısı çeken bölgelerimize yepyeni yollar kazandırdık. Kırsal Mahallelerimizde de vatandaşlarımızın taleplerine karşılık hizmetler sağladık. Hizmet seferberliğimizi rakamlar anlatıyor. 2024 yılında da daha fazla için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Çalışmalar kapsamında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 8.10 metrekareden 11.40 metrekareye çıkarıldı. Sarımsaklı Yonca 1 Mevkisi'nde, Altınova Sahil, İskele Mevkisi'nde ve Sarımsaklı Mecit Ataklı İlkokulu'nun arkasında yeni parklar kazandırıldı. Cunda Alibey Adası eski yol üzeri ve Ali Çetinkaya Mahallesi, Armutçuk Son Durak Mevkisi yepyeni Spor Parkları'na kavuştu.

Cunda Merkez Park, Atatürk Bulvarı üzerinde Gümrük Binası'nın yanında bulunan Şht. Ütğm. Konuralp Özcan Parkı ve daha birçok park baştan sona yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Karaayıt, Hamdibey Mahallesi, 13 Nisan Caddesi, Badavut, Sahilkent Mahallesi Düçmen Sitesi'nde çocuk oyun grubu ve parkların genel düzenlemeleri yapıldı.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YIL BOYU ÇALIŞMALARIYLA SORUNLARA BİR BİR ÇÖZÜMLER ÜRETTİ

İlçe geneli ve köylerde 120 bin metrekarelik alanda kilit parke taş döşemesi, 25 bin metrelik alanda bordür döşemesi yapıldı. Altyapı kaynaklı bozulan yollarda 60 bin metrekare kilit parke taş, 15 bin metre bordür tamiri yapıldı.

Doğalgaz kazı çalışmaları sonunca bozulan 18 bin metrekare kilitli parke taş ve 8 bin metre bordürün yeniden yapım çalışmaları devam ediyor.

Tepecik Mevkisi'nin 20 Yıllık, Gümrük Mevkisi'nin 25 yıllık yol Sorunu Çözüldü. Altınova'da hiç dokunulmayan toprak yollar taş kaplandı. Zeytin arası yollar ve tarım arazilerinin yolları da çalışmalar kapsamında elden geçti, düzenlendi. Ayvalık genelinde vatandaşlara nefes aldıracak yol çalışmaları bir bir tamamlandı.

Kırsal mahallelerde ve köylerde kilit parke taş çalışması düğün alanları, aşevi, hizmet noktaları, yemek ve ekmek pişirmek için oluşturulan alanlarda, fırınlar, sundurmalar ve umumi tuvaletler yapıldı.