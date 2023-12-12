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Ayvalık Belediyesi Altınova'da yol yapım çalışmalarına devam ediyor

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi, Altınova mahallesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. İki ayrı bölgeye 14 bin metrekarelik kilit taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Kapalı Pazaryeri inşaatının temel kazıklarının çakıldığını ve çok yakında temel atma töreni gerçekleştireceklerini söyledi. Altınova'nın eksiklerini birer birer tespit ettiklerini ve aciliyet gösteren sorunların köklü bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Ergin, Altınova'da yol yapım çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Şehriyar Evleri ve Tariş arkası mevkiinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ergin, iki bölgede toplam 14 bin metrekare kilit taş ve 2 bin metre bordür döşemesinin yapıldığını belirtti. Başkan Ergin, ayrıca mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi, talep ve isteklerini not aldı, çözüme kavuşturulması konusunda tüm olanakların kullanılacağını söyledi. Ergin, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Kentimizin her noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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