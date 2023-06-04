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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Suzan Kardeş ile İzmir Marşı'nı Söyledi

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Suzan Kardeş ile İzmir Marşı'nı Söyledi

Yerel Haberler

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ‘6. Küçükköy Teferic Şenliği’nde Suzan Kardeş ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, '6. Küçükköy Teferic Şenliği'nde Suzan Kardeş ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen '6. Küçükköy Teferic Şenliği'nde binlerce kişiyi ağırlayan Küçükköy'de dün Ağaçaltı Meydanı'ndaki konserde Suzan Kardeş sahne aldı. Suzan Kardeş ve Başkan Ergin, meydanı dolduran binlerce kişiyle birlikte İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Suzan Kardeş Mesut Ergin Küçükköy İzmir Yerel Haberler

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