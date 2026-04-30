Ayvalık Açıklarında Yelkenli Teknede 158 Kilo 664 Gram Skunk/Esrar Yakalandı, 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında düzenlenen operasyonda yelkenli teknede 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında düzenlenen operasyonda yelkenli teknede 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarıyla koordineli olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında bir yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

Teknede yapılan aramada toplam 158 kilo 664 gram skunk/esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İzmir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
