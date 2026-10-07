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Ayvacık'ta 30 köye içme suyu projesinde 19,6 km'lik hat tamamlandı

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Ayvacık'ta 30 köye içme suyu projesinde 19,6 km'lik hat tamamlandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 30 köye kesintisiz içme suyu sağlayacak proje sürüyor. Ayvacık Barajı'ndan yıllık 1 milyon metreküp su sağlanacak; 1. etapta 500 metreküp depo ve arıtma tesisi montajı sürerken, 19,6 km'lik hat ile 700 metrelik enerji nakil hattı tamamlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulun 30 köye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu taşıma projesi devam ediyor.

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kuraklık ve artan nüfus nedeniyle içme suyu ihtiyacı artan Ayvacık ilçesine bağlı 30 köyün içme suyu sorununa kalıcı çözüm getiriliyor. Ayvacık Barajı'ndan yıllık 1 milyon metreküp su sağlayacak projenin 1'inci etabında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 500 metreküp su deposu ve arıtma tesisi montajı sürerken, 19,6 kilometrelik isale ve terfi hattı ile 700 metrelik enerji nakil hattı tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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