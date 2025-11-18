Ayvacık'ta 1500 Fidan Toprakla Buluştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında 1500 adet fidan ile toprakla buluştu.

Ayvacık ilçesinde 11 Kasım tarihinde yapılacak olan fidan dikim etkinliği olumsuz hava şartları sebebiyle 18 kasım tarihine ertelenmişti. İlçenin Ümmühan Mahallesi Sarıçayır mevkinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ilk fidanı toprakla buluşturan Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, dikilen fidanların uzun ömürlü olmasını dileyerek hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Düzenlenen programa protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ile bir grup vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE