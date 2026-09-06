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AYSO Başkanı Maraş, Mavi Liste ile Yeniden Aday: Destek Büyük

AYSO Başkanı Maraş, Mavi Liste ile Yeniden Aday: Destek Büyük
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Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem için Mavi Liste ile adaylığını açıkladı. Lansman toplantısında iş insanı Mustafa Özalp ve oğlu, Maraş ile Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü'ye destek vererek seçim sürecinin startını verdi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş'ın yeni dönem başkan adaylığını açıkladığı lansman toplantısına iş insanı Mustafa Özalp de katılarak destek verdi.

AYSO Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem başkan adaylığını düzenlenen lansman toplantısıyla açıkladı. AYSO üyelerinin de katıldığı toplantıda Maraş, seçimlere Mavi Liste ile gireceğini duyurdu. Lansman toplantısına katılan isimler arasında iş insanı Mustafa Özalp de yer aldı. Özalp, oğlu ile birlikte katıldığı toplantıda Gökhan Maraş ve AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya geldi. Toplantıyı takip eden Özalp, Maraş'ın yeni dönem başkan adaylığına desteğini gösterirken, AYSO seçimlerinde mavi liste ile yarışacak olan Maraş çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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