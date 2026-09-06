Haberler

Baba silahının bakımı sırasında oğlunu vurdu: 1 ölü

Baba silahının bakımı sırasında oğlunu vurdu: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis’in Hizan ilçesinde evinde silahının bakımını yapan babanın elindeki silahın kazara ateş alması sonucu, karşısında oturan oğlu hayatını kaybetti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde evinde silahının bakımını yapan babanın elindeki silahın kazara ateş alması sonucu, karşısında oturan oğlu hayatını kaybetti.

Olay, Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü Karakoyun Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. evinde silahının bakımını yaptığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, o sırada karşısında oturan oğlu E.Ç.'nin karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan E.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen E.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi

Ülkenin en ünlü sunucusu idama mahkum edildi! İşlediği suçlar bomba
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı