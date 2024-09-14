Aysel Kul ve Senem Çınarbaş'ın Yeni Sergileri SANKO Sanat Galerisi'nde Açıldı

Ressam Aysel Kul'un "Zamansız Anlar" ve Senem Çınarbaş'ın "Bir Avuç Ses" temalı sergileri SANKO Sanat Galerisi'nde sanatsever ile buluştu.

Aysel Kul, tual üzerine yağı boya tekniğiyle yaptığı 16 eserinin sergide yer aldığını belirterek, "Bu sergi farklı ruh halleri ve yaşanmışlıkları yansıtan portrelerden oluşuyor. Yaptığım portreler, geçmiş, an ve gelecekteki varoluşlarını aynı anda hissettiriyor ve bize deneyimlerin evrenselliğini anlatıyor" dedi.

Senem Çınarbaş ise atık kauçuk malzemelerle çalıştığını ifade ederek hayata, topluma ve kadına dair söylemek istediklerini "Bir avuç ses" adlı sergide yer alan 13 eseriyle dile getirdiğini söyledi.

Sanatçılar, eserlerini SANKO Sanat Galerisi ev sahipliğinde Gaziantepli sanatseverler ile buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise konuşmasında galerinin 331'inci sergiye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak bu sergilerde 695 sanatçıyı ağırladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ile SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Can Gizir, Zeugma Fırat'ın Gerdanlığı isimli yayını sanatçılara takdim etti.

Sergi açılışına, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Aliyev, Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Özer Çağlar, Ressamlar Ayşegül Bakkaloğlu, Emine Kasap Karakoç, Gül Öztürkmen Demir, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Aysel Kul'un "Zamansız Anlar" ve Senem Çınarbaş'ın "Bir Avuç Ses" temalı sergileri, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 4 Ekim 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 arasında gezilebilecek. - GAZİANTEP