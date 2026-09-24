Ayşegül Kurt, emekli ikramiyesinin tamamını müftülük binası için TDV'ye bağışladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcılığı görevinden geçen yıl emekliye ayrılan Ayşegül Kurt, emekli ikramiyesinin tamamını İl Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının yapımında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.

22 Eylül 2026 tarihinde temeli atılan İl Müftülüğü yeni hizmet binasına yapılan anlamlı bağış dolayısıyla Ayşegül Kurt'a, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından 'Teşekkür Belgesi' verilmesi uygun görüldü. Belge, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından Kurt'a takdim edildi.

Belge takdiminde konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Kurt'un yılların emeğiyle elde ettiği emekli ikramiyesinin tamamını bağışlamasının önemli bir vefa ve fedakarlık örneği olduğunu söyledi. İmamoğlu, Kurt'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek bağışın vakıf kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Törende, Ayşegül Kurt'un yaptığı bağışın yeni hizmet binasının yapımına önemli bir katkı sunduğu belirtilirken, kendisine ve ailesine sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı