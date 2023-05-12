Aylık toplantı düzenlendi

Düzce Müftülüğü 2023 Yılı Mayıs ayı personel mutat toplantısını gerçekleştirdi.

Düzce İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlar ile birlikte 2023 yılı Mayıs ayı personel toplantısı İl Müftüsü Osman Aydın başkanlığında, Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Din görevlilerine yönelik gerçekleştirilen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle düzenlenen ve Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz'ün konuşmacı olarak katıldığı konferansla devam etti. Toplantı emekli olan İl Vaizi Ali Çalış'a hediye takdimi ve yapılan dua aile sona erdi. - DÜZCE