Ayıların Arı Kovanlarına Saldırısı 150 Bin TL Zarar Verdi

Ayıların Arı Kovanlarına Saldırısı 150 Bin TL Zarar Verdi
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Van'ın Muradiye ilçesinde arıcı Fesih Kaya'nın kovalarına ikinci kez saldıran ayılar, çiftçiye büyük maddi kayıp yaşattı. Ziraat mühendisleri, zararları tespit etti ve çiftçiye destek olmayı amaçlıyor.

Bal avcısı ayılar ikinci kez arı kovanını saldırdı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde geçtiğimiz aylarda arıcı Fesih Kaya'nın arı kovanlarını hedef alan ayılar, ikinci defa gerçekleştirdikleri saldırıyla 150 bin TL'lik zarara yol açtı.

Muradiye ilçesi Yakıncak Mahallesi'nde ikamet eden ve arıcılık yapan çiftçilerin başı ayılarla büyük dertte. Yeni sezon için kovanlarını yerleştiren arıcılar, aç ayıların yerleşim yerlerine inip kovanlarına saldırmasıyla büyük maddi kayıplar yaşıyor. Sürekli ayıların saldırısına maruz kalan çiftçiler, ilgili yerlere müracaat ederek artık bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Ziraat Mühendisi Kasım Hasar, "Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak buraya geldik, çiftçimiz Fesih Kaya'nın arılarına ayı saldırmıştı. Ayı saldırısından dolayı geldik, yaklaşık 10 tane kovana zarar vermiş. Biz de bunun tespitini yaptık. Çiftçimizin yaklaşık 100-150 bin TL arası bir zararı var. Bu zararı karşılamaya çalışacağız. Raporumuzu da tutup çiftçimize yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Arıcı Fesih Kaya ise 7 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, "Geçen sonbaharda da ayılar saldırdı, 17-18 kovanım zarar gördü. Bu sene yine başladılar. Dün akşam saat 21.00-22.00'a kadar buradaydım, herhangi bir şey yoktu. Sabah hastam vardı Van'a gittim. Van'da iken bana köylüler haber verdi. Arıların içine ayılar girmiş diye. Geldim manzara bu, 7-8 kovanı parçalamışlar. Bu sene zaten arılarım ölmüştü yaklaşık 50 tane Hatay'dan aldım. Ayılar ile başa çıkamıyoruz. Ağaçlık alan kendimizi de koruyamıyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADER ÇELİK - Yerel
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