Aydıntepe Merkez Camii’nin temeli atıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde inşa edilecek Merkez Camii için temel atma töreni düzenlendi. Törende caminin temeli dualarla atıldı.

Aydıntepe Merkez Camii'nin temel atma törenine il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi ve temel atma işlemi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Mustafa Eldivan, camilerin ibadet mekanlarının yanı sıra beraberliğin güçlenmesine, çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayan önemli mekanlar olduğunu söyledi.

Eldivan, Aydıntepe Merkez Camii'nin inşa edilmesinin ilçe için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, caminin Aydıntepe halkına ve gelecek nesillere hayırlı hizmetler sunmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı