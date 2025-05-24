Aydıntepe'de Yabancı Ot Mücadelesi Başlatıldı

Aydıntepe'de Yabancı Ot Mücadelesi Başlatıldı
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Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan yabancı ot mücadelesi kapsamında, ekili bahçelerdeki istenmeyen bitkiler ilaçla kontrol altına alındı. Üreticilere bakım ve takip önerileri sunuldu.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçede yabancı ot mücadelesi başlatıldı. Teknik personellerce, ekili bahçelerdeki yabancı ot yoğunluğu olan alanlar kontrollü bir şekilde ilaçlandı.

İncili Köyü üreticilerinden Ramis Aktürk'e ait bahçede, yabancı ot mücadelesi ve genel kontroller teknik personellerce yapıldı. Ekiplerce, istenmeyen bitkileri ve yabani otları kontrol etmede kullanılan herbisit, yabancı ot yoğunluğu belirlenen alanda uygulandı. Bitki gelişimi, hastalık-zararlı durumu ve toprak yüzeyi değerlendirilerek, uygulama sonrası üreticiye bakım ve takip önerileri sunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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