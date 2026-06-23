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Aydıntepe Müftülüğü personeli başarı belgesiyle taltif edildi

Aydıntepe Müftülüğü personeli başarı belgesiyle taltif edildi
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, görevlerindeki özverili çalışmaları nedeniyle İlçe Müftülüğü personeline başarı belgesi verildi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, görevlerindeki özverili çalışmaları dolayısıyla İlçe Müftülüğü personeline başarı belgesi verildi.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İlçe Müftüsü Yakup Halil'i, İmam-Hatipler Mustafa Alan ve Taha Çap'ı, Müezzin-Kayyım Aykut Şentürk'ü, Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Tekdemir ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ebubekir Yaşa'yı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Başarı belgeleri, İlçe Müftüsü Yakup Halil tarafından personele verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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