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Aydıntepe’de ’Gaziler Günü’ programı düzenlendi

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Aydıntepe’de ’Gaziler Günü’ programı düzenlendi
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım ve ilçe protokolü, program öncesinde şehit Oktay Altuntaş'ı kabri başında dualarla andı.

Gabar Dağı bölgesinde şehit düşen Piyade Komando Onbaşı Oktay Altuntaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kaymakam Yıldırım ve beraberindeki protokol üyeleri ardından gaziler ve şehit aileleriyle düzenlenen programa katıldı.

Davetlilere çeşitli ikramlarda bulunulan programda, Kaymakam Yıldırım gaziler ve şehit yakınlarıyla sohbet ederek ailelerin taleplerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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