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Aydıntepe'de Hububat Hasadı Başladı

Aydıntepe'de Hububat Hasadı Başladı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hububat hasadı başlarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver kontrolleri yaparak üreticilerin emeğinin kayıpsız hasat edilmesi için çalışma yürütüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, hasat sezonunun kazasız ve bereketli geçmesini diledi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hububat hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrolleri için hasat alanlarında çalışma yürütüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile teknik personel, hasat alanlarını ziyaret ederek biçerdöverleri kontrol etti. Kontrollerde, üreticilerin bir yıllık emeğinin kayıpsız şekilde hasat edilmesine yönelik incelemeler yapıldı.

Üreticilerin taleplerini dinleyen Köksal, hasat sezonunun kazasız, kayıpsız ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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