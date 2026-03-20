Aydınlar beldesinde bayram geleneği bozulmadı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yıllardır bayram namazı sonrası Vural ailesi tarafından verilen yemekte yüzlerce kişi araya geldi.

Her yıl bayramın ilk gününde gerçekleştirilen organizasyon, belde halkını aynı sofrada buluşturarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor. Bu yıl da geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte, farklı şehirlerde yaşayan Aydınlarlı vatandaşlar da memleketlerine gelerek hasret giderdi.

Abdurrahman Vural ailesi tarafından organize edilen yemekte misafirlere yöresel lezzetler ikram edilirken, samimi sohbetler ve bayramlaşma görüntüleri dikkat çekti. Büyüklerin elleri öpülürken, çocuklara bayram harçlıkları verilmesi renkli anlara sahne oldu.

Mahalle Muhtarı Yunus Vural, "Bayram demek kaynaşmak, dostluk ve yakınlaşmak demek. Bu vesileyle bayram yemeğimize katılan tüm halkımıza teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

