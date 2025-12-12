Haberler

Aydıncık ilçesinin tek kadın muhtarı, köyünün sorunlarını tek tek çözüyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin tek kadın muhtarı Dilek Efe, köyünde su ve yol sorunlarını çözdü. 2018'de muhtar olan Efe, köyü için hizmet etmekte kararlı olduğunu belirtirken, toplumsal destek aldığını dile getirdi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Dilek Efe, ilçenin tek kadın muhtarı olarak köyünün eksiklerini tamamlıyor.

Yaşamını Ankara'da sürdürürken Aydıncık ilçesindeki Kırımoluk Köyüne sık sık gelen Dilek Efe, köyündeki eksikleri gördükçe bu duruma kayıtsız kalamadı. Köyündeki yol ve su problemlerini çözmeyi aklına koyan Efe, köyüne döndü ve muhtar olmaya karar verdi. 2018 yılında muhtar seçilen Dilek Efe, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Aydıncık'ın tek kadın muhtarıyım"

Köyünde yaşanan su sorununu çözdüğüne dikkat çeken Efe, "Cenazelerimizde, mevlütlerde su olmuyordu, tankerlerle su alıyorduk. Aydıncık'ın tek kadın muhtarıyım. Hizmetler iyi gidiyor. Hayallerimi gerçekleştirdim. Su ve yol sıkıntımız vardı onu çözdük. Köyümü çok seviyorum. Bana zor gelmedi. Her şeyi yapıyorum. Zorlukları da var kolay yönleri de var ama ben zorlanmadım" dedi.

"Köyüm için elimden geleni yapacağım"

Muhtar olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Efe, "Hayallerimin peşinden gideceğim ve köyüm için elimden geleni yapacağım. 3 çocuk annesiyim. Çocukların üniversitesinin bitmesini bekledim. Bitirdiler. 'Anne biz arkandayız' dediler. Kardeşlerim ve köyün gençleri destek verdi. Destek verenler köyüm için elimden geleni yaptığımı gördüler, yanılmadılar" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
