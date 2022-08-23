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Aydın yerel haberi: Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesindeki Yolları Yeniliyor

Yerel Haberler

Aydın yerel haberi: Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesindeki Yolları Yeniliyor

Aydın yerel yerel haberine göre Kuşadası Belediyesi, kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi mahallesinde toplam 6 bin 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşenmeye başlandı.

Kuşadası Belediyesi, kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi mahallesinde toplam 6 bin 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşenmeye başlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım çalışmaları, farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bir yandan bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir yandan da eskiyen yolları yeniliyor. Son olarak Kadınlar Denizi mahallesinin yollarını yenilemek için çalışmalara başlayan Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler, toplam sekiz sokakta çalışma yürütüyor. 20 sokakta eskiyen taşların sökülmesi ile başlayan çalışma 10, 11, 13, 22, 25, 26 ve Şehit Başkomiser Yaşar Akkuş sokaklarda yürütülecek çalışma ile devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kuşadası Belediyesi Yerel Haberler

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