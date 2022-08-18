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Aydın yerel haberi: Aydın Büyükşehir Belediyesi cami temizliklerini sürdürüyor

Aydın yerel haberi: Aydın Büyükşehir Belediyesi cami temizliklerini sürdürüyor

Yerel Haberler

Aydın yerel haberi: Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamlarda yerine getirmesini sağlamak için, Aydın'ın tüm ilçelerindeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamlarda yerine getirmesini sağlamak için, Aydın'ın tüm ilçelerindeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Camilerde düzenli olarak temizlik çalışmaları yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 13 yıldan bugüne kadar 5 bin 140 defa cami temizliği gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmaları çerçevesinde camilerin avluları, abdest alma bölümleri ve tuvaletleri yıkanırken, iç bölümlerinde ise halılar özel makine yardımı ile süpürülüp, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve pencereler tek tek siliniyor. Temizlik çalışmalarından oldukça memnun olan vatandaşlar ve cami görevlileri, yapılan bu hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

İbadethanelerin temizliği konusunda uzun yıllardır hizmet verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmasını sağlamak için, ekiplerimiz temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor ve camilerimizi pırıl pırıl yapıyor. Vatandaşlarımız ve cami görevlilerimiz bu hizmetten memnunlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ibadethanelerimize sahip çıkıyoruz ve manevi değeri de olan bu hizmeti yerini getirmenin huzurunu yaşıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aydın Cami Yerel Haberler

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