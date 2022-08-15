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Aydın yerel haberi | Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz, Acarlar Hal Esnafını Ziyaret Etti

Aydın yerel haberi | Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Karakoz, Acarlar Hal Esnafını Ziyaret Etti

Aydın haberler: Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Acarlar hal esnafını ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Acarlar hal esnafını ziyaret etti.

Karakoz ziyaretinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Acarlar Mahallesi'ne modern bir hal yapılması için 2014 yılından bu yana uğraş verdiğine dikkat çekti. Yeni hali yapmak istedikleri alanın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisinin henüz yapılmadığını da hatırlatan Karakoz, tahsisle birlikte bir an önce çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Ziyarette esnafa ve yurttaşa halin mevcut durumuyla ilgili bilgi veren Karakoz, şöyle konuştu:

"Aydın'da hal yapmak için en uygun yer Acarlar. Tarımsal üretim ve tarımsal ürünlerin ticareti konusunda Acarlar'ın potansiyeli çok yüksek. Burada üretici var, geçmişten gelen bir deneyim var ve en önemlisi de bir talep var. Bu potansiyeli verimli kullanabilmek için Acarlar'a bölgenin en büyük ve modern halini yapmak istiyoruz."

ANKA / Yerel

Aytekin Kaya İncirliova Aydın Yerel Haberler

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