Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Uğur Eser - Yerel
 - Güncelleme:

Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlarken, hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 41 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı

AYDIN - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlarken, hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 41 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması beklenirken, hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 5 Temmuz Salı günü 41 derece olması bekleniyor.

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre 36 dereceyi gösterince vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi gölge alanlarda bulurken, pek çok vatandaş da serinlemek için dondurma ve soğuk su gibi serinletici içecek ve yiyeceklere yöneldi.

Bayramda havalar serinleyecek

Hava sıcaklıkları Aydın genelinde mevsim normallerinde seyrederken, yaklaşan Kurban Bayramı'nda sıcaklıkların 4 ila 7 derece düşerek havaların serinlemesi bekleniyor.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Yerel

Türkiye Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title