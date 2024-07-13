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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan'da Kamu Yatırımlarını İnceledi

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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan ilçesindeki kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek projelerin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan ilçesini ziyaret ederek kamu yatırımları hakkında incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet, inşaatı tamamlanan kız öğrenci yurdunu ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Ardından, inşaatı son aşamaya gelen meslek lisesi şantiyesini de ziyaret eden Vali Canbolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projelerin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Canbolat, yapılan incelemeler sonrasında projelerin bölge halkı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yatırımların hızla tamamlanması ve hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ziyareti sırasında Vali Canbolat'a, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe ve ilçe protokolü eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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