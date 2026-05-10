Aydın Valisi Varol'un Anneler Günü mesajı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Varol, "Sevgi, şefkat ve merhametin dünyadaki en anlamlı yansıması, hayat boyu ilk öğretmenimiz, sığınağımız ve sönmeyen kandilimiz olan kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bizler, 'Cennet, anaların ayakları altındadır' buyruğunu baş tacı eden, anneyi sadece bir aile ferdi değil, toplumun temeli ve medeniyetin kurucusu gören bir inanç ve köklü bir kültürün mirasçılarıyız. Annelerimiz; iyiliği, dürüstlüğü ve güzel ahlakı bizzat yaşayarak öğreten, evlatlarını yarınlara hazırlarken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, varlıklarıyla hayatımızı anlamlandıran hazinelerimizdir. Toplumun huzuru, aile kurumunun sağlamlığı ve güçlü nesillerin yetişmesi noktasında annelerimizin üstlendiği sorumluluk her türlü takdirin üzerindedir. İstiklal ve istikbal mücadelesiyle yoğrulmuş bu mukaddes topraklarda, bin yıldır başı dik ve onurlu bir şekilde yaşamamız; vatanına sevdalı, milli ve manevi değerlerine bağlı evlatlar yetiştiren annelerimiz sayesindedir. 'Dünyada paha biçilemeyen tek duygu anne sevgisidir; zira o, hiçbir karşılık beklemeden sunulan yegane şifadır.' Bu anlamlı gün vesilesiyle; Başta, vatanımızın bekası ve bayrağımızın ebediyen dalgalanması için en değerli varlıklarını toprağa veren, metanetleriyle bizlere rehber olan şehit annelerimiz olmak üzere; ömrünü ailesine ve evlatlarına vakfeden, sevgisi okyanuslar kadar engin tüm annelerimiz ile yüreğinde anne şefkati taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla milletimizin geleceğine ışık tutan annelerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
