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Aydın Valisi Varol, Priene ve Milet antik kentlerinde incelemelerde bulundu

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Aydın Valisi Varol, Priene ve Milet antik kentlerinde incelemelerde bulundu
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Priene ve Milet antik kentlerindeki kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi. Varol, Priene Kazı Evi'nde kazı ekibiyle görüştü; Milet'te tiyatro başta olmak üzere önemli yapıları ve Milet Müzesi'ni gezerek bilgi aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Priene ve Milet antik kentlerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Priene Antik Kenti Kazı Evi'ni ziyaret etti. Kazı ekibiyle bir araya gelen Varol, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ortaya çıkarılan eserlerin değerlendirilmesi ve kayıt altına alınmasının yanı sıra Priene'nin tarihi dokusunun daha kapsamlı şekilde belgelenmesine yönelik çalışmalar da görüşüldü. Priene Antik Kenti'ndeki saha çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Varol, antik kentin önemli yapıları hakkında bilgi alarak gün yüzüne çıkarılan arkeolojik eserleri değerlendirdi. Antik Çağ'ın özgün şehir planlaması örnekleri arasında gösterilen Priene'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Varol, Priene'deki incelemelerinin ardından Milet Antik Kenti'ne geçti. Milet'te başta görkemli tiyatro olmak üzere antik kentin önemli tarihi yapılarında incelemelerde bulunan Varol, alanda yürütülen koruma çalışmaları ve düzenlemeler hakkında bilgi aldı. Antik kentte gün yüzüne çıkarılan tarihi yapı ve eserleri de yerinde inceleyen Vali Varol, Milet'in sahip olduğu kültürel mirasın korunmasının yanı sıra kentin uluslararası kültür turizmindeki yerinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Program kapsamında Milet Antik Kenti'nde bulunan Milet Müzesi'ni de ziyaret eden Vali Varol, müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Milet'in binlerce yıllık geçmişini yansıtan tarihi ve kültürel mirası yakından inceleyen Varol, müzede yürütülen çalışmalar ve eserlerin muhafazasına ilişkin bilgiler aldı. Priene Antik Kenti Kazı Evi'ndeki ziyaretinde kazı ekibine de teşekkür eden Vali Varol, kültürel mirasın araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunan ekiple görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen incelemelerde Priene ve Milet antik kentlerindeki çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, tarihi yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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