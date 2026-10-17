Aydın Valisi Varol, otobüs terminalinde yolcularla sohbet edip iyi yolculuklar diledi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, şehirlerarası otobüs terminalinde yolcular ve görevli personelle bir araya gelerek yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek yolcular ve görevli personelle bir araya geldi. Günün her saatinde vatandaşların seyahatlerine ev sahipliği yapan terminalde incelemelerde bulunan Vali Varol, yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Terminalde bulunan yolcularla sohbet eden Varol, vatandaşlara iyi yolculuklar diledi. Terminalde görev yapan personelle de bir araya gelen Vali Varol, çalışanlara görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı