Vali Varol, Şehit Polis Tayfun Baş'ın Ailesini Ziyaret Etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Muğla'da görevi başında şehit olan Aydınlı polis memuru Tayfun Baş'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken ihbar üzerine gittiği olay yerinde şehit olan Aydınlı polis memuru Tayfun Baş'ın ailesi, Aydın Valisi Dr. Osman Varol tarafından ziyaret edildi. İncirliova ilçesindeki aileyi ziyaret eden Vali Varol, şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Aydın Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, şehit Tayfun Baş'ın vatanın birlik ve bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği uğruna canını feda ettiği belirtilerek, tüm şehitlerin rahmet, minnet ve şükranla yad edildiği ifade edildi. Paylaşımda ayrıca, "Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı ali, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı