Haberler

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Egemenlik Bulvarı'nda esnafın sorunlarını dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Egemenlik Bulvarı'nda esnafın sorunlarını dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Egemenlik Bulvarı üzerinde vatandaşlarla sohbet etti, esnafların sorunlarını dinledi. Beş ay önce göreve başlayan Vali Varol, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi; ziyaretten dolayı esnaflar teşekkür etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, sokak üzerinde vatandaşlarla sohbet etti, esnafların sorunlarını dinledi.

Beş ay önce Aydın'da göreve başlayan Vali Dr. Osman Varol, vatandaşları yalnız bırakmıyor. Güleryüzü ve samimi davranışları ile Aydınlıların takdirini kazanan Vali Varol, son olarak Egemenlik Bulvarı üzerinde hem vatandaşlarla sohbet etti, hem de esnafın dertlerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek selamlaşan Vali Varol, hal hatır sordu, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Egemenlik Bulvarı üzerindeki esnaflarda Vali Varol'a yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Çöken binadan bir acı haber daha
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu

Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı

Bakan Tekin'den okul saldırıları için çok konuşulacak sözler
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Protestoda YENİ Parti'ye soğuk duş: İl başkanını topa tuttular

Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor

Yapay zeka doktor koltuğuna oturuyor: Muayene edip reçete yazacak