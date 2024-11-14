Aydın Valisi Canbolat, Kuşadası Sağlık Kompleksini İnceledi

Aydın Valisi Yakup Canbolat Kuşadası ilçesinde yapımı süren sağlık kompleksinin inşaat alanında çalışmaları yerinde inceleyerek kompleks hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakanlığı yatırım programı kapsamında Kuşadası ilçesinde yapımı devam eden 3 bin 750 metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek olan kompleksi ziyaret etti. İçerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun içinde bulunduğu sağlık kompleksinde inceleme ve yerinde değerlendirmelerde bulunan Vali Canbolat yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, Aydın Valisi Cabolat'a sağlık kompleksi inşaat alanında gerçekleştirilen çalışmalar, son durum ve planlamalar hakkında bilgilendirmelerde bulunularak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Vali Canbolat'a Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, İlçe Sağlık Müdürü ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. - AYDIN