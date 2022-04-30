Aydın Valisi Aksoy bayram öncesi emniyet kemeri uygulamasına katıldı

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 'Bayramınız kemerli olsun' kampanyası dolayısıyla emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde ya da farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturmaya başladı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy bayram öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerince yapılan uygulamaya katıldı. Emniyet kemeri uygulaması yapan Vali Aksoy, sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı için başlatılan 'Bayramınız kemerli olsun' kampanyasını anlattı. Vali Aksoy, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uyumaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Aksoy'a uygulamada Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Macit Engin, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da eşlik etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel