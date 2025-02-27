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Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Verecek

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Verecek
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Aydın TCDD Garı Sosyal Tesisi'nde Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunulacak. Yurdun farklı bölgelerinde de benzer etkinlikler düzenlenecek.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ramazan ayı boyunca TCDD Garı Sosyal Tesisi'nde iftar verecek.

Yurdun 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce idare edilen mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da iftar sofraları kurulacak. İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlükleri bağlı şehirlerle birlikte yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenleyecek. İftar sofraları, Ramazan'ın yirmi dokuz günü hizmet verecek. Bu çerçevede Aydın Bölge Müdürlüğü de Aydın TCDD Garı Sosyal Tesisi'nde iftar sofraları kuracak. Ramazan ayı boyunca açık olacak iftar sofralarında vatandaşlar iftarlarını açabilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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