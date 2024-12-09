Aydın Ticaret Borsası'ndan Stres Yönetimi ve Motivasyon Eğitimi

Aydın Ticaret Borsası, çalışanlarının kişisel gelişimlerini desteklemek ve kurumsal verimliliği artırmak amacıyla "Stres Yönetimi ve Motivasyon" eğitimi gerçekleştirdi. Eğitim, Uzman Eğitmen Dilek Selçuk'un rehberliğinde, personelin iş süreçlerinde karşılaştığı stres faktörlerini etkin bir şekilde yönetebilmesi ve motivasyonlarını sürdürebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefledi.

Eğitimde stresin fizyolojik ve psikolojik etkileri, stres kaynaklarının belirlenmesi ve yönetilmesi, zaman yönetimi, önceliklendirme teknikleri ve iş-yaşam dengesinin sağlanması gibi konular ele alındı. Katılımcılar ayrıca ekip içi iletişim ve bireysel motivasyonlarını güçlendirmeye yönelik uygulamalı çalışmalarla teorik bilgilerini pekiştirdi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, eğitime dair yaptığı açıklamada, "Aydın Ticaret Borsası olarak, çalışanlarımızın bireysel gelişimini desteklemeyi ve bu sayede kurumsal başarımızı artırmayı önemsiyoruz. Üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına düzenlediğimiz bu eğitimle personelimizin stresle başa çıkma becerilerini geliştirmeyi ve motivasyonlarını güçlendirmeyi amaçladık. Eğitimi başarıyla gerçekleştiren Eğitmen Dilek Selçuk'a ve eğitime katılarak katkı sağlayan tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.

Eğitime katılan Aydın Ticaret Borsası personeli, teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla birleştirildiği bu programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, eğitim sayesinde bireysel farkındalıklarının arttığını ve ekip içi uyumlarının güçlendiğini ifade ederek, iş süreçlerine daha motive ve enerjik bir şekilde döneceklerini belirtti. - AYDIN