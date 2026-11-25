Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 21 Aralık Dünya Balıkçılık Günü kapsamında ortaokul öğrencilerine su ürünleri ve balık tüketiminin önemi hakkında eğitim verildi.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Zafer Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, müdürlükte görevli gıda mühendisi ve veteriner hekimler öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere yönelik düzenlenen bilgilendirme çalışmasında su ürünlerinin insan beslenmesindeki yeri, balık tüketiminin önemi ve su ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki rolü ele alındı. Eğitimde, balık ve diğer su ürünlerinin beslenme alışkanlıkları içerisindeki önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin bu konudaki bilgi düzeylerinin artırılması hedeflendi. Gıda mühendisi ve veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, su ürünlerinin bilinçli tüketiminin önemi üzerinde duruldu. Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin su ürünleri konusunda bilinçlendirilmesi ve balık tüketiminin önemine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı