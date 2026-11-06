Aydın Sultanhisar'da okul öncesi öğretmenleri Cumhuriyet Anaokulu'nda toplandı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Yenilikçi Öğrenme Toplulukları Projesi kapsamında okul öncesi öğretmenlerine yönelik ilçe toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Anaokulu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burcu Tanrıverdi Yılmaz katıldı. Projenin ilçe temsilcisi Cumhuriyet Anaokulu öğretmeni Ebru Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul öncesi eğitimde yenilikçi öğrenme yaklaşımları, öğretmenler arası iş birliği ve deneyim paylaşımı konuları ele alındı. İlçedeki okul öncesi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda öğretmenler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve okul öncesi eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı