Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Sultanhisar'da Müftülük 'Kitap Okuyorum' için din görevlileriyle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Sultanhisar'da Müftülük 'Kitap Okuyorum' için din görevlileriyle görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Kitap Okuyorum' projesi çerçevesinde din görevlileriyle istişare toplantıları yapıldı. Sultanhisar İlçe Müftülüğü koordinesindeki buluşmalarda okuma faaliyetleri değerlendirildi, din görevlilerinin görüş ve önerileri alındı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Kitap Okuyorum' projesi kapsamında din görevlilerine yönelik istişare toplantıları düzenlenerek okuma faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Sultanhisar İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantılarda, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve din görevlileri arasındaki mesleki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı. Projenin ilçe genelinde daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantılar, Atça Mahallesi Hacımahmut Ağa Camii, Kabaca Mahallesi Camii ve Sultanhisar İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirildi. İlçedeki camilerde görev yapan din görevlilerinin katılım sağladığı toplantılarda, proje kapsamında yürütülen okuma faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte yapılabilecek çalışmalar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kitap okuma faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, okunan eserlerin tahlil edilmesi ve dini-kültürel çalışmaların geliştirilmesi konularının görüşüldüğü toplantılarda, din görevlilerinin proje sürecindeki katkıları ve mesleki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Farklı noktalarda gerçekleştirilen buluşmalarda, kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi değerlendirildi.

Toplantılar, din görevlilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından yapılan genel değerlendirmeyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Burdur'da motosikleti çalınan alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili sivil polis sanıp sürücüye saldırdı

Arabayı sivil polis sandı, sürücüye saldırdı! O anlar kamerada
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

AK Partili isimden rest çeken valiye: Cevap vermek zorundasınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi

"Evladım" dediği isimler bir veda bile edemedi
Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

Avrupa'yı sarsan istifa! Herkes kararı değil bu görüntüyü konuşuyor
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü