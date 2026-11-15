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Aydın Şehir Hastanesi'nde diyabet taramasında kan şekeri ve tansiyon ölçüldü

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Aydın Şehir Hastanesi'nde diyabet taramasında kan şekeri ve tansiyon ölçüldü
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Aydın Şehir Hastanesi'nde diyabet farkındalığı için düzenlenen etkinlikte kan şekeri, tansiyon ve bel çevresi ölçüldü. Katılımcılara sağlıklı beslenme ve korunma bilgisi verildi; gerekli görülenler ileri tetkik için polikliniklere yönlendirildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde diyabet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme ve tarama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hasta ve hasta yakınlarının kan şekeri, tansiyon ve bel çevresi ölçülerek diyabet açısından risk faktörleri değerlendirildi.

Diyabetle mücadele ve erken önlemin önemine dikkat çekmek amacıyla Aydın Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara yönelik sağlık taraması yapıldı. Etkinlik kapsamında hasta ve hasta yakınlarının kan şekeri ve tansiyon değerleri ölçülürken, bel çevresi ölçümleri de alınarak diyabet açısından taşıdıkları riskler değerlendirildi. Sağlık personeli tarafından katılımcılara diyabetten korunma yolları, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve hastalığın yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli görülen vatandaşlar, ileri tetkik ve değerlendirme için ilgili polikliniklere yönlendirildi.

Etkinlikte sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ve hastane yönetimi de etkinlik alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Diyabetin erken dönemde fark edilmesinin ve risk faktörlerine karşı önlem alınmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, sağlıklı beslenme ve düzenli sağlık kontrollerinin hastalığın önlenmesi ve yönetimindeki rolü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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