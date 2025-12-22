Aydın Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermesi planlanan Aydın Şehir Hastanesi, bugün itibariyle hasta kabulüne başladı.

Türkiye'nin 21'inci Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyan ve sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tamamlanırken, Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi hedefleniyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün daha önce duyurduğu takvim doğrultusunda taşınma süreci tamamlanan birimler bugün itibariyle hizmete girdi. Fizik Tedavi Ünitesi, Fizik Tedavi Poliklinikleri ve Fizik Tedavi Yataklı Servisi hasta alımına başladı. İlk hastalar karanfil ve çikolata ile karşılandı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, tedavi olmaya gelen hastalarla sohbet edip çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Diğer bölümlerdeki taşınma süreci ise devam ederken, Aydın Şehir Hastanesi'nin kısa süre içerisinde tüm birimleriyle tam kapasite hizmet vermesi bekleniyor. - AYDIN