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Aydın Lisesi öğrencileri, meslek tanıtımı etkinlikleri kapsamında Aydın Çıldır Havalimanı'nı ziyaret ederek Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma helikopterleri ve insansız hava araçlarını (İHA) yakından tanıdı.

Öğrencilerin meslekler hakkında bilgi edinmesi ve farklı çalışma alanlarını tanıması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Sahil Güvenlik personeli tarafından hava araçlarının çalışma prensipleri anlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan helikopterler ve İHA'lar hakkında bilgi alan öğrenciler, hava araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Havacılık dünyasına ilgi duyan öğrenciler, merak ettikleri soruları da alanında uzman personele yöneltti. Etkinliğin, öğrencilerin meslek seçimlerine yönelik farkındalık kazanmalarına ve havacılık alanındaki çalışma imkanlarını tanımalarına katkı sağladığı belirtildi.

Aydın Lisesi yönetimi, etkinliğe ev sahipliği yapan Sahil Güvenlik personeline teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı